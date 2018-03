EU-maatregelen voor eenvoudiger investeren

De Europese Commissie stelt een aantal maatregelen voor om beleggen en investeren in andere EU-landen gemakkelijker en veiliger te maken. De nieuwe wetgeving is onderdeel van de kapitaalmarktunie die in 2015 in de steigers werd gezet en volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) in 2019 klaar moet zijn.

De commissie wil onder meer de markt voor zogenoemde gedekte obligaties (‘covered bonds’) harmoniseren. Dat zijn extra veilige obligaties omdat de uitgever zijn schuld dekt met vorderingen op een of meer derden, bijvoorbeeld een portefeuille van hypotheken. Die markt vertegenwoordigt in Europa een waarde van 2,1 biljoen euro. Er komen regels die de kwaliteit en liquiditeit van dergelijke portefeuilles moeten waarborgen.

Ook de EU-markt voor beleggingsfondsen, nu goed voor 14,3 biljoen euro, kan groeien. Veel geldschieters beleggen niet in andere landen omdat nationale regels onzekerheid bieden. Daarom komen er EU-regels.

Ten slotte wil de commissie meer juridische zekerheid bij grensoverschrijdende vorderingen. De wetgeving van het land waar een crediteur is gevestigd geldt, ook als een rechtbank in een ander land de claim onderzoekt.