„EU, maak strijd tegen antisemitisme speerpunt”

Een coalitie van ChristenUnie, SGP en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat de nieuwe Europese Commissie serieus werk gaat maken van het bestrijden van antisemitisme.

De organisaties lanceerden vrijdag een petitie die de Commissie oproept een aantal concrete maatregelen te nemen, onder meer op het gebied van veiligheid en het tegengaan van haatmisdrijven. Het nieuwe dagelijks bestuur van de EU wordt na de verkiezingen op 23 mei gevormd en kan eigen prioriteiten stellen.

Volgens Peter van Dalen, lijsttrekker voor CU-SGP, is actie hard nodig. „Negen op de tien Europese Joden ervaart dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Deze gemeenschap voelt zich onveilig.”

CIDI-directeur Hanna Luden noemt het tragisch dat steeds meer Joden Europa verlaten vanwege antisemitisme. „Europese landen kunnen veel meer doen om dit vreselijke kwaad te bestrijden.” De petitie, die beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Frans, wordt door het CIDI nationaal en internationaal verspreid.

Bert-Jan Ruissen, het SGP-gezicht van de gecombineerde lijst met de ChristenUnie, spreekt van „een uiterst zorgelijke situatie en een angstige bedreiging voor het Joodse volk.” De beoogde opvolger van europarlementariër Bas Belder vindt dat de EU zich bezighoudt „met allerlei regeltjes, terwijl het pijnlijke probleem van het toenemende antisemitisme geen serieuze plek heeft op de politieke agenda.”

De Europese actie van de CU, SGP en CIDI wordt ondersteund door de partijleiders Kees van de Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU). „Een Joodse vrouw uit Almere vertelde me pas dat ze haar kettinkje met Davidsster niet meer durfde te dragen, omdat kinderen haar uitscholden. Ze riepen dat het een grote fout was dat niet haar hele familie was uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Als je dat hoort, dan breekt je hart. Het toenemende antisemitisme schreeuwt om een weerwoord”, aldus Van der Staaij.

Segers presenteerde onlangs samen met de VVD een initiatiefnota over de bestrijding van antisemitisme in Nederland. „Wij mogen nooit zwijgen, Joden horen bij Europa. Daarom moet het de hoogste prioriteit worden van de Europese Commissie om veiligheid te bieden aan de Joodse gemeenschap in Europa”.

In De Telegraaf schreef Segers vrijdag, mede namens de andere initiatiefnemers: „Er is geen tijd te verliezen. In Europa worden Joden driekwart eeuw na de Holocaust opnieuw steeds meer mikpunt van vooroordelen en haat. De aanvallen komen vanuit extreem-rechtse, extreem-linkse en islamitische zijde. Een groeiend aantal Joden trekt weg uit Europa en dat is een nieuwe schandvlek. Onze vrijheid en beschaving staan of vallen met de vrijheid en de veiligheid van minderheden en in het bijzonder met die van de Joodse minderheid.”

