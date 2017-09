EU liep 151 miljard euro aan btw mis in 2015

De EU-landen hebben in 2015 in totaal ruim 151 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Een derde daarvan, 50 miljard euro, kan volgens de Europese Commissie worden toegerekend aan btw-fraude door georganiseerde misdaad, inclusief de financiering van terrorisme. Nederland inde volgens de jongste cijfers uit Brussel 48,7 miljard euro, bijna 8 procent minder dan waar op gerekend was.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) moeten de lidstaten „zo’n schokkend verlies aan btw-inkomsten niet aanvaarden”. Het ging in 2015 wel iets beter dan het jaar ervoor. In 2014 was er een btw-gat in de EU van 160 miljard euro. Ook Nederland deed het in 2015 beter. In 2014 bedroeg het verschil volgens Brussel nog ruim 9 procent.

Moscovici belooft snel met voorstellen te komen om de „gedateerde” btw-wetgeving uit 1993 aan te passen. Dat zal volgens hem leiden tot 80 procent minder btw-fraude bij grensoverschrijdende transacties.

Btw-inkomsten gaan verloren door fraude maar ook door rekenfouten. Roemenië (37,2 procent) en Slowakije (29,4 %) boekten in 2015 het grootste btw-gat. Spanje (3,5 %) en Kroatië (3,9 %) het kleinste.