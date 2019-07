EU-leiders weer bijeen over topbanenkwestie

Om 11.00 uur dinsdagmorgen melden de 28 regeringsleiders en staatshoofden van de EU zich opnieuw in het Europagebouw in Brussel. Na een onderbreking van zo’n 23 uur gaan ze weer proberen overeenstemming te bereiken over de verdeling van nieuwe EU-topfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Europese Commissie, waarvoor Frans Timmermans in de race is.

EU-president Donald Tusk besloot maandag vlak na het middaguur een einde te maken aan de zondag begonnen marathonzitting over de kwestie die de gemoederen al weken bezighoudt. Als het nodig is, aldus de aangepaste agenda, gaan de onderhandelingen dinsdag door tijdens een werklunch maar een verwachte eindtijd wordt niet vermeld. Op 20 juni kwamen de leiders er al niet uit.

Op 31 oktober vervalt het mandaat van de Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, en moet de opvolging van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker, zijn geregeld. Ook voor EU-buitenlandchef Federica Mogherini, Tusk zelf en ECB-voorzitter Mario Draghi moet vervanging worden gevonden. Het Europees Parlement, dat met de commissievoordracht moet instemmen, kiest woensdag zijn nieuwe voorzitter.