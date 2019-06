EU-leiders: snel oplossing eurozonebudget

De EU-ministers van Financiën moeten snel „geschikte oplossingen” vinden voor de omvang en financiering van het vorige week overeengekomen eurozonebudget, officieel Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) genoemd. In een verklaring van de EU-leiders na afloop van eurozone-overleg op de top in Brussel stellen ze dat de kwestie prioriteit heeft.

Vorige week kwamen de ministers overeen dat de focus van de BICC moet liggen op steun voor structurele hervormingen en investeringen om de concurrentiekracht van eurolanden te verbeteren. Over de omvang en financiering zijn de lidstaten echter zeer verdeeld. Nederland wil een kleine pot binnen de Europese meerjarenbegroting. Andere landen, onder aanvoering van Frankrijk, willen een miljardenbudget dat ook via externe middelen, bijvoorbeeld Europese heffingen, wordt gevuld.

In de verklaring verwelkomen de EU-leiders de voortgang bij de onderhandelingen om de Europese Monetaire Unie te versterken. Ze verwachten dat de Eurogroep in december klaar is met de aanpassingen van het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen. De Eurogroep krijgt meer te zeggen over hulpprogramma’s en het ESM mag in de toekomst alleen nog gunstige leningen verstrekken aan landen met een houdbare staatsschuld. Het fonds wordt uiterlijk vanaf 2024 ook ingezet als vangnet voor probleembanken.

„Ik ben zeer tevreden over de steun van de EU-leiders voor ons werk”, zei Eurogroepvoorzitter Mario Centeno.