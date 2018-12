EU-leiders: snel actie tegen nepnieuws

De grootschalige en systematische verspreiding van desinformatie is een „acute uitdaging voor onze democratieën” die dringend om een reactie vraagt. De EU-regeringsleiders stellen dat in de eindverklaring van hun top in Brussel. Rusland als bron van nepnieuws en propaganda wordt niet expliciet genoemd.

De leiders bespraken desinformatie in het licht van komende verkiezingen, waarvan zij vrezen dat die daardoor kunnen worden gemanipuleerd. Vorige week presenteerde de Europese Commissie een actieplan tegen nepnieuws. Dat moet volgens de leiders snel worden uitgevoerd. Daarmee geven zij toestemming voor de forse uitbreiding van de taskforce EUvsDisinfo, die nepnieuws in met name buurlanden van Rusland moet signaleren en van een weerwoord moet voorzien.

Verder komt er vanaf maart een ‘rapid alert system’ dat misleidende berichten snel moet doorgeven aan de lidstaten. Ook de naleving door Facebook, Google en Twitter van de gedragscode tegen nepnieuws wordt scherp in de gaten gehouden. Zij moeten maandelijks rapporteren over hun vorderingen.

EU-commissaris Věra Jourová (Justitie) is blij dat de leiders de urgentie zien. Zij kondigt aan dat de eerste bijeenkomst van een netwerk voor verkiezingssamenwerking waarbij de lidstaten worden betrokken, volgende maand plaatsvindt. „We verwachten dan ook concrete actie.”