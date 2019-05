EU-leiders maken balans verkiezingen op

De regeringsleiders van de EU-landen komen dinsdagavond bijeen in Brussel om de uitslag van de Europese verkiezingen te bespreken. Tijdens een informeel diner buigen ze zich ook over de opvolging van Europees Commissievoorzitter Juncker, raadsvoorzitter Tusk, buitenlandchef Mogherini en ECB-president Draghi in het najaar.

Tusk heeft de leiders bijeengeroepen om snel spijkers met koppen te slaan. Hij wil dat er op een volgende top op 20 juni besluiten worden genomen, desnoods door te stemmen.

De lidstaten zijn in een competentiestrijd verwikkeld met het Europees Parlement over de opvolging van Juncker. De topkandidaten van de twee grootste fracties, Manfred Weber en Frans Timmermans, hebben (nog) geen parlementsmeerderheid achter zich.

Hun partijen staan erop dat het een van hen wordt, maar de lidstaten willen ook iemand van buiten het parlement kunnen aanstellen. Na de vorige verkiezingen in 2014 hadden de leiders er drie toppen voor nodig om het eens te worden over de aanstelling van Juncker. Ingewijden verwachten dat ze willen zoeken naar een werkbare meerderheid om de EU zonder ruzie te kunnen besturen.

De EU-leiders worden om 18.00 uur verwacht voor het diner. Er is geen eindtijd, dus het kan laat worden voor premier Rutte en zijn collega’s.