„EU-leiders gaan over uitstelverzoek brexit”

De Europese Commissie „neemt kennis van” het resultaat van de stemming over de brexit in het Britse parlement. Daar wil een meerderheid dat het Britse vertrek uit de EU op 29 maart wordt uitgesteld. Het is aan de EU-leiders van de 27 andere lidstaten om een verzoek van het Verenigd Koninkrijk tot uitstel te overwegen, en over een besluit moeten zij het unaniem eens zijn, laat een woordvoerder weten.

Daarbij krijgt het goed blijven functioneren van de EU-instellingen de prioriteit, aldus de woordvoerder.

Voor uitstel van het vertrek moet de Britse regering een formeel verzoek tot verlenging van de artikel-50-procedure in Brussel indienen. In dat artikel staan de regels voor een vertrek van een lidstaat uit de EU, wat overigens nog nooit eerder is voorgekomen.

Het verzoek om uitstel moet met redenen omkleed zijn en de duur aangeven, aldus de woordvoerder die zegt dat voorzitter Jean-Claude Juncker „in voortdurend contact” staat met alle leiders.