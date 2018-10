EU-landen willen uitstel verzetten van klok

De meeste EU-landen, waaronder Nederland, willen uitstel van het Brusselse plan om volgend jaar een einde te maken aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Een meerderheid van de lidstaten vindt daarnaast dat zoveel mogelijk landen dezelfde standaardtijd moeten kiezen als de huidige regeling verdwijnt.

Dat bleek na afloop van een vergadering van de EU-transportministers in het Oostenrijkse Graz. Daar discussieerden zij voor het eerst over het voorstel van de Europese Commissie die eind maart 2019 voor het laatst de klok een uur vooruit wil zetten. Elk land moet zelf bepalen of het de klok dan in oktober wel of niet een uur terugzet naar wintertijd.

Nederland heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over de kwestie. Een aantal lidstaten vindt dat handhaving van het huidige systeem met een zomer- en wintertijd een optie in de onderhandelingen moet zijn.