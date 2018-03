EU-kenniscentrum in strijd voedselfraude

De Europese Commissie richt een kenniscentrum op om de voedselkwaliteit in de EU te bevorderen en voedselfraude harder te bestrijden. Bezorgdheid bij het publiek over fraude met onder andere vlees, zuivel, kippen, vis en olijfolie is daar de aanleiding voor.

Een netwerk van deskundigen gaat actuele wetenschappelijke kennis verzamelen en delen. Er komt een systeem voor vroegtijdige waarschuwing van wantoestanden in een of meerdere lidstaten. „Voedselfraude is een transnationale criminele activiteit en de EU heeft derhalve een duidelijke rol te spelen”, zegt EU-commissaris Tibor Navracsics, die voor het kenniscentrum verantwoordelijk is.

Bezorgdheid over voedselfraude en -kwaliteit ondermijnt het vertrouwen van consumenten en berokkent schade aan de hele voedselvoorzieningsketen in Europa, van landbouwers tot detailhandelaars, aldus de commissie. Het kenniscentrum wordt dinsdag in Straatsburg gelanceerd.