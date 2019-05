EU kan sancties opleggen aan cybercriminelen

De Europese Unie kan binnenkort sancties opleggen aan mensen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen. De 28 lidstaten zijn maandag akkoord gegaan met zo’n strafsysteem waarmee banktegoeden kunnen worden bevroren en reisverboden opgelegd. Het wordt vrijdag officieel aangenomen.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen hadden aangedrongen op de mogelijkheid tot ‘cybersancties’. Een van de redenen daarvoor was de hackpoging bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag, en andere door Moskou aangestuurde cyberoperaties. Daarnaast moeten de strafmaatregelen hackers afschrikken om verkiezingen te manipuleren.

De sancties kunnen worden opgelegd aan mensen ongeacht waar ze wonen of wat hun nationaliteit is, maar alleen na instemming van alle 28 EU-landen. Een soortgelijk strafsysteem bestaat al voor mensen die betrokken zijn bij een aanval met chemische wapens, zoals in het Britse Salisbury.

„Met deze sanctiemaatregelen laat de EU zien dat het zich wapent tegen nieuwe dreigingen”, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in Brussel tegen het ANP. „Cyberdreigingen zijn helaas aan de orde van de dag.”

De regeringsleiders hadden op een top in oktober opdracht gegeven het ‘cybersanctieregime’ uit te werken. Premier Rutte zei toen dat de MIVD-operatie om de spionagepoging bij de OPCW te verijdelen duidelijk heeft gemaakt dat meer weerbaarheid nodig is. De leiders toonden zich „vastberaden vijandige activiteiten van buitenlandse inlichtingennetwerken en andere kwaadwillige actoren op ons grondgebied te voorkomen, op te sporen en verstoren”.