EU-hof schrapt boete HSBC rentefraudezaak

De Britse bank HSBC heeft haar beroep tegen een boete van 33,6 miljoen euro van de Europese Commissie voor het manipuleren van rentetarieven gewonnen. Het Gerecht van de Europese Unie vernietigt de boete omdat niet duidelijk is hoe de commissie in 2016 tot het bedrag is gekomen. Het gaat om een zaak waarbij zeven banken, waaronder HSBC, tussen 2005 en 2008 prijsafspraken maakten bij de vaststelling van het toonaangevende rentetarief Euribor.

HSBC was volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) lid van een ‘Euriborkartel’ van zeven banken die sjoemelden met de rentetarieven. De Europese rechters betwisten niet dat de banken de EU-regels schonden maar zetten vraagtekens bij de manier waarop de commissie in 2016 de boete voor HSBC heeft vastgesteld.

Tegelijk beboette Vestager in 2016 ook de Franse bank Crédit Agricole (114,6 miljoen euro) en het Amerikaanse JPMorgan Chase (ruim 337 miljoen). In 2017 tekende HSBC beroep aan bij het EU-hof. De beroepen van JPMorgan en Crédit Agricole lopen nog.

In hetzelfde onderzoek naar het ‘Euriborkartel’ schikten Deutsche Bank, Société Générale en Royal Bank of Scotland al in 2013 voor 820 miljoen euro. Barclays ontliep een boete door de zaak in Brussel te verklikken.