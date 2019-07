EU-hof: milieubeoordeling Doel kan alsnog

De Belgische regering had een milieueffectrapportage (MER) moeten maken voor ze in 2015 besloot de levensduur van twee kernreactoren in Doel met tien jaar te verlengen. Aangezien Doel 1 en Doel 2 zich vlak bij de grens tussen België en Nederland bevinden, had volgens de EU-wetgeving bovendien een grensoverschrijdende beoordelingsprocedure moeten plaatsvinden, oordeelt het Europees Hof van Justitie. De centrales hoeven echter niet dicht. De fout kan nog worden rechtgezet.

De zaak was door twee Belgische milieuorganisaties aangespannen. Zij willen dat de zogenoemde verlengingswet wordt vernietigd omdat de vereiste MER met bijbehorende inspraak niet is gemaakt. Het hof stelt vast dat daarmee EU-wetgeving is geschonden. De rechters oordelen echter dat de Belgische verlengingswet tijdelijk mag worden gehandhaafd als „het ernstige en reële risico bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken”. De milieubeoordelingen kunnen alsnog worden gedaan.

De Belgische regering besloot in 2015 de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 nabij Antwerpen tot 2025 te verlengen. Een MER werd niet nodig geacht. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft het EU-hof gevraagd zich over de kwestie uit te spreken.