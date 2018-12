EU-hof geeft maandag oordeel over brexit

Het Europees Hof van Justitie oordeelt maandag of het Verenigd Koninkrijk eenzijdig kan beslissen om af te zien van het aangekondigde vertrek uit de EU. Een belangrijke raadgever van het hof, advocaat-generaal Manuel Campos Sánchez-Bordona, adviseerde deze week dat de instemming van de overige 27 lidstaten daar niet voor nodig is.

Het hof volgt dergelijke adviezen vaak. De uitspraak komt een dag voordat het Britse parlement een oordeel velt over het scheidingsakkoord dat Londen en Brussel hebben gesloten.

De Britse regering activeerde artikel 50 van het EU-verdrag eind maart 2017. Daarin staat dat het vertrek uit de unie in principe twee jaar later een feit is. Londen stelt dat de uitspraak van het hof er niet toe doet, omdat het helemaal niet van plan is de activering van het artikel terug te draaien.

Volgens de EU is herroeping van het aangekondigde vertrek alleen mogelijk als alle andere EU-landen daarmee instemmen. Anders zou het artikel kunnen worden misbruikt door te dreigen met vertrek om dat op een later moment weer in te trekken.

De zaak is bij het hof neergelegd door Schotse rechters. Politici in Schotland, dat tegen de brexit stemde, willen weten of en hoe het vertrek kan worden vermeden.