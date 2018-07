EU heeft veel vragen bij Brits brexitwitboek

De Britse plannen voor de toekomstige relatie met de EU zijn met weinig enthousiasme ontvangen aan de overkant van het Kanaal. De EU-ministers voor Europese Zaken bespraken het zogenoemde witboek vrijdag voor het eerst in Brussel. EU-onderhandelaar Michel Barnier en meerdere bewindslieden gaven aan nog veel vragen te hebben.

De Britse premier Theresa May ontvouwde het document van 98 pagina’s vorige week. De plannen voorzien in een vrijhandelszone voor goederen, maar leggen wel het vrije verkeer van personen en diensten aan banden. Dat onderscheid kan de integriteit van de Europese interne markt ondermijnen en leiden tot oneerlijke concurrentie op de dienstenmarkt, zei Barnier.

Barnier ziet wel enige positieve punten, maar heeft een hele reeks vragen aan de Britse brexitminister Dominic Raab gesteld. „Het moet wel werkbaar zijn”, aldus Barnier, die bijvoorbeeld praktische problemen voorziet bij verschillende douanetarieven. „Is het wel in het belang van de EU en creëert het niet meer bureaucratie?”, vroeg hij zich af. Ook de vraag hoe de Europese consument wordt beschermd als (landbouw)producten niet worden gecheckt aan de grens is nog open.

De lidstaten benadrukten opnieuw dat er eerst overeenstemming moet komen over het terugtrekkingsakkoord, met name de kwestie van de Iers-Noord-Ierse grens. Er resten nog maar dertien weken, waarschuwde Barnier. Volgende week wordt er verder over gesproken. „Zonder oplossing is er geen deal.”

Brussel maande de 27 overige lidstaten donderdag zich intensiever voor te bereiden op het Britse vertrek, zeker voor het geval er geen scheidingsakkoord komt.