EU-gedragscode moet robots in toom houden

Europa ziet toekomst in robots, maar wil wel een gedragscode om te voorkomen dat apparaten en andere ‘slimme’ technologieën schade gaan berokkenen. Om de boot niet te missen moet er de komende 2,5 jaar 20 miljard euro worden geïnvesteerd.

Dat moet volgens de Europese Commissie de kern van een Europese strategie zijn voor de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in de EU en de juridische en ethische uitdagingen die ermee gepaard gaan.

Vicevoorzitter Andrus Ansip (digitale markt) stelt dat AI de wereld net als de stoommachine en elektriciteit de wereld volledig verandert. Technologieën als gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s en drones maken nu al deel uit van ons leven en de ontwikkeling van ‘zelfdenkende’ systemen dendert voort. Om niet achter te gaan lopen op landen als de VS en China, stelt de commissie op verzoek van de EU-leiders nu Europese stappen voor.

De commissie trekt om te beginnen 1,5 miljard euro extra uit haar onderzoeksbegroting uit voor AI voor de periode 2018 - 2020 en 500 miljoen uit het Europees Fonds voor strategische investeringen voor start-ups en AI-projecten. Door via dit fonds, beter bekend als het Junckerplan, Europese garanties te geven stappen investeerders sneller in en zo hoopt Brussel 2,5 miljard euro extra te genereren. Brussel stelt ook voor om in de meerjarenbegroting van de EU na 2020 geld te reserveren voor de opleiding van AI-experts.

Twee weken geleden ondertekenden 24 EU-landen waaronder Nederland al een verklaring om samen te gaan werken, onder meer via hun onderzoekslaboratoria. Zij willen dat mensen altijd controle houden over machines. De commissie presenteert voor het einde van het jaar ethische richtlijnen voor AI-toepassingen.