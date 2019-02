EU gaat Montenegro helpen met grensbeheer

De EU gaat samenwerken met Montenegro om illegale migratie en grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Daarvoor kan de Europese grens- en kustwacht Frontex worden ingezet, met name in geval de migratiestromen plotseling toenemen. Met toestemming van de regering kan Frontex zo nodig ook in actie komen op het grondgebied van Montenegro.

Het principe-akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Het is de vijfde soortgelijke overeenkomst met een niet-EU-land in de Balkan. In oktober tekende Albanië als eerste. Servië, Macedonië en Bosnië en Herzegovina hebben ook al nauwere samenwerking toegezegd.

Volgens de Europese Commissie is samenwerking met de Westelijke Balkan essentieel voor een betere bescherming van de buitengrenzen van de EU en het in toom houden van onregelmatige migratiestromen.

Montenegro ligt aan de Adriatische Zee tegenover Italië en deelt een klein stukje landgrens met EU-land Kroatië. Verder grenst Montenegro aan niet-EU-landen. Het is sinds eind 2010 is kandidaat-lid van de Europese Unie.