EU-fractie CDA blij met 50Plus en ChristenUnie

De CDA-delegatie in het Europees Parlement is blij dat 50Plus en de ChristenUnie zich aansluiten bij de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Die telt nu naast vier CDA’ers Toine Manders van 50Plus en Peter van Dalen van de ChristenUnie. De grootste fractie in het parlement bestaat nu uit 182 leden.

„Ondanks verschillen tussen onze partijen vinden we elkaar ook op belangrijke uitgangspunten en delen voor wat betreft Europa een aantal ambities en zorgen, een sterke economie, de aanpak van de klimaatverandering en het beschermen van het Nederlandse pensioenstelsel, zegt CDA-delegatieleider Esther de Lange. „Met een versterkte Nederlandse afvaardiging in de EVP kunnen we deze prioriteiten de komende jaren nadrukkelijk kracht bijzetten”, aldus de vicefractievoorzitter van de EVP.

„Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen”, aldus Peter van Dalen. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”