EU en Zuid-Amerika sluiten handelsakkoord

Europese en Zuid-Amerikaanse onderhandelaars hebben vrijdag in Brussel overeenstemming bereikt over een handelsakkoord. De Argentijnse handelsminister Marisa Bircher sprak op Twitter van een mijlpaal na een onderhandelingsproces van twintig jaar.

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström sprak afgelopen week al met ministers van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, die samen het handelsblok Mercosur vormen. De deal betekent dat veel handelsbarrières zullen worden weggenomen.

De onderlinge handel in goederen tussen beide blokken was vorig jaar goed voor ruim 87 miljard euro. In diensten komt daar nog eens 34 miljard bij.

Premier Rutte drong onlangs met een aantal EU-collega’s aan op een snel akkoord. Bij consumenten-, milieu- en boerenorganisaties heerst de vrees dat een deal het milieu en de voedselveiligheid raakt, bijvoorbeeld vanwege het versoepelde gebruik van pesticiden in Brazilië. Greenpeace voorspelde eerder op de dag dat een akkoord een „ramp” zou betekenen voor beide kanten van de oceaan. „Het ruilen van auto’s voor koeien is nooit aanvaardbaar als het leidt tot de vernietiging van het Amazonewoud.”