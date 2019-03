EU en VS om tafel over uitwisseling e-bewijs

De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan onderhandelen over de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken. EU-commissaris Věra Jourová (Justitie) heeft toestemming van de EU-justitieministers gekregen voor verkennende gesprekken. Zij gaat volgende maand naar de VS om met de Amerikaanse minister van Justitie te bespreken hoe een akkoord eruit kan zien.

Veel gegevens om Europese criminelen op te sporen staan opgeslagen op Amerikaanse servers. Het kan bijvoorbeeld gaan om e-mails of andere digitale communicatie die als bewijs kunnen dienen in een strafzaak. Toegang hiertoe zou Europa veiliger maken. Voorwaarde is wel dat gegevensbescherming, privacy en burgerrechten worden gewaarborgd, aangezien Amerikaanse opsporingsdiensten op basis van wederkerigheid ook materiaal bij Europese telecomproviders zouden kunnen vergaren.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft er „enorm op gehamerd” dat moet gelden „wat wij onder fundamentele rechten verstaan. Dus ons niveau, en niet dat van de Amerikanen.” De Amerikanen probeerden toegang aanvankelijk bilateraal te regelen met EU-lidstaten. „Dat hebben we kunnen voorkomen, want samen sta je in dit soort zaken veel sterker”, aldus de minister.