EU en Iran overleggen over nucleair akkoord

De EU zet alles op alles om het nucleaire akkoord met Iran te redden. EU-buitenlandchef Federica Mogherini ontving dinsdagmorgen in Brussel de Iraanse minister Mohammad Zarif (Buitenlandse Zaken) voor een eerste gesprek sinds de Verenigde Staten uit de overeenkomst zijn gestapt. Zarif noemde het „een constructief” overleg. Hij ontmoet dinsdagavond ook zijn Franse, Duitse en Britse collega’s.

Het akkoord uit 2015 moet voorkomen dat Iran in het geheim aan kernwapens werkt. Volgens Mogherini houdt Iran zich aan de afspraken, maar Trump vindt dat ze niet ver genoeg gaan. Hij kondigde op 8 mei aan een streep te halen door de deal en opnieuw sancties in te stellen tegen het land. Daardoor kunnen ook Europese bedrijven die in Iran actief zijn bedreigd worden door Amerikaanse sancties tegen hen.

Naast de EU, VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ondertekenden ook China en Rusland de zogeheten JCPOA-deal. Ook zij willen die behouden.

De EU-regeringsleiders bespreken de kwestie woensdagavond tijdens een diner voorafgaand aan een top in Sofia. Hun belangrijkste boodschap zal volgens een hoge EU-diplomaat zijn dat als Iran zich aan de afspraken houdt, de EU dat ook blijft doen.

Om de belangen van Europese bedrijven in Iran te beschermen liggen diverse opties op tafel. Mogherini en Europees Commissievoorzitter Juncker zullen de leiders de mogelijkheden voorleggen. Een daarvan is een maatregel die ondernemingen in de EU verbiedt zich aan de Amerikaanse sancties te houden.

„Er is geen paniek of extreme tijdsdruk om een besluit te nemen”, zegt de EU-functionaris. Brussel houdt de lijntjes met Iran kort. Miguel Cañete, EU-commissaris voor Klimaat en Energie, reist na de top naar Teheran om te praten over energiesamenwerking.