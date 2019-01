EU en Afrikaanse Unie vaag over Congo

De Europese Unie en de Afrikaanse Unie (AU) hebben nog geen duidelijk standpunt ingenomen over de politieke situatie in de Democratische Republiek Congo. Het Congolese hooggerechtshof riep oppositieleider Félix Tshisekedi zondag uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen, maar onder meer Frankrijk, België en de katholieke kerk hebben daar vraagtekens bij.

Het is aan de nieuwe president om de uitdagingen van het land aan te gaan en eenheid te scheppen, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini na een bijeenkomst van ministers van de EU en de AU in Brussel. Ze zei dat de EU nauw blijft samenwerken met Congo. Op de vraag of dat betekent dat zij de uitslag accepteert, kwam geen duidelijk antwoord.

Smail Chergui, AU-commissaris voor vrede en veiligheid, deed ook geen duidelijke uitspraken. Wel zei hij bereid te zijn om met Tshisekedi te werken. De Afrikaanse Unie uitte eerder grote twijfels over de toen nog voorlopige uitslag.

De verkiezingen op 30 december verliepen chaotisch en gingen gepaard met geweld. Volgens waarnemers was de andere oppositiekandidaat, Martin Fayulu, de eigenlijke winnaar, maar het hooggerechtshof heeft diens protesten opzijgeschoven.