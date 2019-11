EU eist einde aan politieke rechtspraak Turkije

De geloofwaardigheid van de rechtspraak in Turkije is verder aangetast door de arrestatie van de journalist Ahmet Altan. Volgens Brussel is die het gevolg van politieke bemoeienis. „Deze inmenging moet stoppen”, waarschuwt de buitenlanddienst van de Europese Unie in een verklaring.

Altan werd dinsdag opgepakt in zijn huis in Istanbul op grond van een rechterlijk arrestatiebevel. Hij was net een week op vrije voeten, nadat hij ruim drie jaar van een straf van 10,5 jaar had uitgezeten, na een veroordeling wegens steun aan het netwerk van de in de VS verblijvende islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Die zat volgens Ankara achter de poging tot staatsgreep in 2016.

De aanklager was het niet eens met de vrijlating, waarop de rechter Altan opnieuw liet arresteren omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn. Volgens de EU schaadt het gebrek aan geloofwaardige redenen voor zijn hernieuwde gevangenschap de Turkse rechterlijke macht. De unie wijst er daarbij nog eens op dat ze zich altijd heeft verzet tegen de „aanhoudende erosie van de persvrijheid in Turkije, en in het bijzonder het hoge aantal journalisten dat daar in de gevangenis zit”.