EU doet beroep op Rusland en Iran

De Europese Unie roept Rusland en Iran op hun invloed bij Syrië aan te wenden om te voorkomen dat het regime van president Al-Assad opnieuw chemische wapens inzet. Dat stelt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring namens de 28 lidstaten.

De raketaanvallen van afgelopen nacht op Syrische doelen door Amerikanen, Fransen en Britten hadden als enige doel verder gebruik van chemische wapens te voorkomen, zo hebben de drie landen laten weten. De EU steunt alle inspanningen die hierop zijn gericht, staat in de verklaring. „We hebben een gezamenlijk doel om elke escalatie van geweld te voorkomen die de Syrische crisis kan omvormen tot een bredere regionale confrontatie, met onberekenbare gevolgen voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld.”

Gebruik van dergelijke wapens is een oorlogsmisdaad. De daders zullen rekenschap af moeten leggen, aldus de EU, die betreurt dat de VN-Veiligheidsraad hier nog geen krachtige resolutie over heeft aangenomen. De EU herhaalt dat er alleen maar een politieke oplossing voor het conflict in Syrië kan zijn en roept opnieuw op tot een wapenstilstand.

De EU stelde in juli 2017 en in maart van dit jaar extra sancties in tegen Syrische militairen en wetenschappers voor hun rol bij de ontwikkeling en gebruik van chemische wapens. Meer strafmaatregelen worden niet uitgesloten. Bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken staat Syrië maandag op de agenda.