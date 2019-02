EU-commissaris wil president Litouwen worden

De Litouwse EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) wil president van zijn vaderland worden. De 67-jarige sociaaldemocraat gaat campagne voeren voor de presidentsverkiezingen in mei. Hij neemt daarom onbetaald verlof op van 1 april tot 13 mei, en in het geval dat een tweede stemronde nodig is tot 27 mei, maakte hij op Twitter bekend.

Andriukaitis is van huis uit chirurg. Nadat Litouwen op 11 maart 1990 als eerste Baltische land zijn onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie had uitgeroepen, was hij een van de oprichters van de Sociaaldemocratische Partij en co-auteur van de grondwet van het land dat in 2004 tot de EU toetrad. In 2012 werd hij minister van Volksgezondheid en in 2014 lid van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Andriukaitis hoopt de sinds 2009 zittende president Dalia Grybauskaitė op te volgen.

Een maand geleden kondigde de Slowaakse Eurocommissaris Maros Sefcovic (energie-unie) ook al aan een gooi te gaan doen naar het presidentschap van zijn vaderland. De 52-jarige sociaaldemocraat is sinds 1 februari met onbetaald verlof.