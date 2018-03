EU-commissaris verdedigt gesprek met Barroso

EU-commissaris Jyrki Katainen heeft woensdag in het Europees Parlement zijn ontmoeting met voormalig Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso verdedigd. De Portugees werkt voor de Amerikaanse bank Goldman Sachs en sommige parlementariërs vermoeden dat hij de Finse oud-premier wilde beïnvloeden. Zij vroegen om opheldering.

De twee ontmoetten elkaar eind oktober op verzoek van Barroso, in een hotel in Brussel. „Barroso heeft de commissie niet belobbyd”, verzekerde Katainen. Het was volgens hem „normaal gekeuvel met een vriend”.

In het openbare lobbyregister hadden zijn medewerkers de naam Goldman Sachs ingevuld, maar niet die van Barroso. Maar dat hoefde ook niet, aldus Katainen, die transparantie hoog in het vaandel zei te hebben.

Het gesprek tussen de twee oud-collega’s ging volgens Katainen onder meer over de Europese defensiesamenwerking en -industrie en de landen waarmee de EU onderhandelt over handel, maar niet over Goldman Sachs. „En over het leven en de politiek, zoals veel mensen doen als ze met een vriend zitten.”

Niet alle parlementariërs waren gerustgesteld door de uitleg. „Hoe meer ik luister, hoe verwarder ik word”, zei SP’er De Jong. Anderen hadden het over het „spook van het lobbyen en een Europa van banken en zakenlieden”.

Barroso was tot november 2014 de baas van het dagelijks bestuur van de EU en kwam onder vuur te liggen toen hij voor de Amerikaanse bank aan de slag ging. Het ethische comité van de commissie oordeelde eind 2016 dat hij de gedragscode niet had geschonden. Commissievoorzitter Juncker zei wel dat Barroso als lobbyist moet worden behandeld.