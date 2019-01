EU-boete van 570 miljoen voor Mastercard

Mastercard krijgt een Europese boete van ruim 570 miljoen euro. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Amerikaanse betaalkaartenfirma de mededingingsregels heeft geschonden.

Het bedrijf verhoogde kunstmatig de kosten van betalingen en dupeerde daarmee consumenten en winkeliers in de EU, concludeert EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Winkeliers konden door de regels van Mastercard tot december 2015 niet profiteren van gunstige voorwaarden die banken in Europa boden bij betaaldiensten. Het bedrijf maakte volgens Vestager daarmee misbruik van zijn dominante marktpositie. Brussel begon in 2013 met het onderzoek naar de extra kosten die Mastercard berekende.

Omdat Mastercard de feiten heeft erkend en heeft meegewerkt met het onderzoek heeft Brussel de boete met 10 procent verlaagd. In 2007 tikte de commissie Mastercard al op de vingers voor bepaalde tarieven bij betalingen van kaarthouders in de Europese Unie en enkele andere Europese landen. Een boete bleef toen uit.