EU-boete van 254 miljoen voor Japans kartel

De Europese Commissie heeft een Japans kartel in condensators met een totaalboete van 254 miljoen euro bestraft. De negen Japanse bedrijven hadden tussen 1998 en 2012 illegale afspraken met elkaar over de levering van elektrolytische condensatoren die onmisbaar zijn in elektronische producten als smartphomes, huishoudelijke apparaten en systemen in auto’s.

Het gaat om Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon en Sanyo. De boete voor klokkenluider Sanyo, dochterbedrijf van Panasonic Corporation, van ruim 32 miljoen euro, is geschrapt.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) werkten de bedrijven samen om hun winsten te maximaliseren. „Dat gebeurde niet alleen ten koste van de fabrikanten maar mogelijk ook van consumenten. Wij tolereren geen gedrag dat de concurrentie verstoort, ook niet als de kartelafspraken buiten de EU zijn gemaakt.” Die waren er vooral op gericht om prijsconcurrentie te voorkomen. Ze hielden elkaar ook op de hoogte van hun voorraden en de vraag van hun klanten.