EU betaalt verbindingsweg Eritrea en Ethiopië

De Europese Unie draagt 20 miljoen euro bij aan de heraanleg van de weg tussen de Ethiopische grens en havens in Eritrea, met name Massawa. De twee Oost-Afrikaanse landen tekenden afgelopen zomer een vredesakkoord na twintig jaren van conflicten. Grensovergangen werden in september heropend.

EU-commissaris Neven Mimica (Internationale samenwerking en ontwikkeling) is vrijdag in Eritrea om de toestand in de regio te bespreken met de Eritrese president Isaias Afewerki. De Kroaat verkent ook de mogelijkheden om de politieke banden aan te halen. Het infrastructuurproject zal de handel volgens hem flink stimuleren en veel banen opleveren. Het geld komt uit het EU-Trustfonds voor Afrika. De bedoeling is de steun later dit jaar uit te breiden.

Eritrea maakte vroeger deel uit van Ethiopië, maar scheidde zich in 1991 af na een felle strijd.