EU besluit nog niet over uitstel brexit

De Europese Unie schuift een besluit over uitstel van de brexit nog even voor zich uit. Mogelijk volgt vrijdag een besluit, zeggen diplomaten. Als de EU-regeringsleiders dan een eensgezind standpunt hebben, dan kan de verlenging schriftelijk worden verleend.

Het kan dan gaan om drie maanden, maar ook om een maand. Lopen de meningen uiteen, dan is het niet uitgesloten dat de leiders volgende week weer bijeenkomen in Brussel. Voor uitstel is unanimiteit vereist.

De EU-ambassadeurs van de lidstaten komen aan het eind van de middag samen in Brussel om de stand van zaken te bespreken, maar daar valt nog geen aanbeveling te verwachten over het Britse verzoek voor een uitstel tot 31 januari. Ze laten zich in een „informatieronde” bijpraten door medewerkers van EU-president Donald Tusk, die al meerdere leiders heeft gesproken.

Tusk heeft de leiders geadviseerd het verzoek toe te kennen, maar onder meer Frankrijk en Duitsland vragen zich af of het niet beter is een korter uitstel te verlenen. Nederland wil nog niets zeggen over hoe lang zo’n uitstel moet duren.

De Britse premier Johnson stuurde het uitstelverzoek afgelopen weekend omdat dat moest van het Britse parlement. Hij is zelf tegen, en wil er alles aan doen de brexit op 31 oktober te realiseren.