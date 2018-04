EU-ambassadeur weer terug in Moskou

De ambassadeur van de Europese Unie in Rusland is weer terug op zijn post in Moskou. Na de aanval met zenuwgas in Salisbury op oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter besloten de regeringsleiders tijdens hun top van drie weken geleden de Duitser Markus Ederer terug te roepen naar Brussel voor overleg.

De leiders namen het besluit nadat ze hadden vastgesteld dat de enige geloofwaardige verklaring is dat Rusland achter de aanslag zit. In de dagen daarna wezen vrijwel alle EU-landen Russische diplomaten uit, gevolgd door gelijksoortige maatregelen van Rusland.

„We moeten scherper laten zien dat de EU dit onacceptabel vindt en wij achter Engeland staan”, zei premier Rutte destijds over de aanslag en de terugroeping van de EU-ambassadeur.