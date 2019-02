Ouders kunnen vanaf aanstaande maandag kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn, in laten schrijven in de basisregistratie personen van de gemeente waar zij wonen.

Hierdoor wordt het overleden kind zichtbaar via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de basisregistratie. De wetswijziging vloeit voort uit een petitie die in 2015 werd gestart door ouders van levenloos geboren kinderen.