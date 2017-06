Erkenning Armeense genocide door kabinet blijft uit

Het kabinet volhardt in zijn weigering om de volkerenmoord op Armeniërs door Turken in 1915 als genocide te erkennen, ondanks adviezen van deskundigen dat wel te doen.

De Kamer hield maandag op initiatief van CDA en CU een hoorzitting over het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik door politici van de term genocide.

Ugur Üngör, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, zei tijdens dat rondetafelgesprek dat het belangrijk is dat het kabinet de Armeense genocide erkent. „Nederland geeft dan het signaal af dat ze aan de goede kant van de geschiedenis staat en niet ontwijkend reageert op dit soort gebeurtenissen. Deze volkerenmoord is een van de belangrijkste misdaden uit de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten.”

In een brief aan de Kamer voorafgaand aan de hoorzitting weigert minister Koenders (Buitenlandse Zaken) echter te spreken over een genocide op Armeniërs. „Het standpunt van het kabinet ten aanzien van de Armeense kwestie is ongewijzigd”, laat hij de Kamer weten. Koenders wil dat Turkije en Armenië samen „tot een duiding komen van de historische feitelijkheden met als doel de noodzakelijke acceptatie en verwerking van het verleden.”

Het kabinet betitelt de doelbewuste uitroeiing van christenen en yezidi’s in Syrië en Irak door IS evenmin als een genocide. Wel acht Nederland zich, schrijft Koenders, verplicht verdere moordpartijen te voorkomen en de daders, indien mogelijk, te berechten en te bestraffen.