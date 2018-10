EP wil veel ambitieuzere klimaatdoelstelling

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet Europa veel ambitieuzer zijn, vindt het Europees Parlement. De CO2-uitstoot zou in 2030 met 55 procent moeten zijn teruggedrongen vergeleken met 1990. De doelstelling is nu nog 40 procent.

Voor de oproep stemden 239 parlementariërs, en 145 tegen. Grofweg de helft van de 28 EU-landen, waaronder Nederland, is ook voorstander van een verhoging naar 55 procent.

Het huidige doel is veel te laag om de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden te houden, laat staan 1,5 graad, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Zijn VVD-collega Jan Huitema valt hem bij. „De seinen staan op rood.” De liberaal wil dat ook de scheep- en luchtvaartsector hun bijdrage leveren.

In december wordt in het Poolse Katowice een klimaatconferentie gehouden. „Dat is hét moment om Europa en de wereld meer in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord”, aldus Eickhout.