EP oppert verbod veetransport naar buiten EU

Het transport van Europees vee naar landen buiten de EU moet worden verboden als er geen garantie is dat de dieren daar fatsoenlijk worden behandeld. Een meerderheid van het Europees Parlement (411 tegen 43) roept daartoe op.

Diertransporten naar buiten de EU zijn gruwelijk, weet Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Het toezicht op dierenwelzijn houdt volgens haar op buiten Europa. „Wat daar gebeurt is de reinste dierenmishandeling.”

Haar CDA-collega Annie Schreijer-Pierik vindt een verbod absurd. „Springpaarden, biggen en fokdieren moeten ook in de toekomst gewoon naar landen buiten de EU kunnen worden vervoerd in goede omstandigheden. We gaan de Europese export toch niet op slot zetten?”

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de EU ook verantwoordelijk blijft voor dieren als ze het grondgebied hebben verlaten.

Meer dan 1 miljard dieren gaan jaarlijks de weg op in Europa, waarvan zeker 6 miljoen langer dan 8 uur. Veevervoer in de EU moet volgens het parlement zo kort mogelijk duren. De Europese Commissie zou lidstaten die de dierenwelzijnregels niet handhaven moeten beboeten.

Het parlement wil dat nog dit jaar een onderzoekscommissie wordt opgezet.