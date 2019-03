Enquête Provinciale Statenverkiezingen 2019

Het Reformatorisch Dagblad en de omroepen Family7 en Reformatorische Omroep houden gezamenlijk een enquête in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Klik hier om naar de enquête te gaan

De uitslag van de enquête wordt bekendgemaakt in het RD van 14 maart. De gegevens worden gebruikt tijdens een verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP op vrijdagavond 15 maart. Het debat is via de omroepen en RD.nl te volgen.

Op RD.nl wordt in een liveblog verslag gedaan van de verkiezingsdag.