Partijen in de Tweede Kamer noemen het rapport van de commissie-Van der Veer over de veiligheidscultuur bij Defensie „schokkend”. Ze willen snel een debat.

„Enorm teleurgesteld in Defensie”, laat VVD’er André Bosman weten. „Het blijkt geen lerende organisatie, met een top die zich de veiligheidsverantwoordelijkheid niet eigen maakt. Hoe is dat uit te leggen aan de mannen en vrouwen in het veld, wiens veiligheid juist deze top moet garanderen.” Hij wil een aparte veiligheidsorganisatie die een einde maakt aan deze „ontwijkende cultuur”.

Hanke Bruins Slot (CDA) is geschrokken van het rapport. „Dit zijn spijkerharde conclusies over de staat van de veiligheidsorganisatie bij Defensie.” Ze wil weten hoe snel minister Ank Bijleveld van Defensie de aanbevelingen van de commissie kan uitvoeren.

Isabelle Diks van GroenLinks vindt de conclusies van de commissie snoeihard. „Veiligheid voor onze militairen moet altijd bovenaan staan en Defensie heeft daarin gefaald.” Lilianne Ploumen (PvdA) vindt dat ook en wil een debat „over de vraag hoe de veiligheid van onze militairen nu wordt zekergesteld”.

Personeel moet prioriteit worden, laat Sadet Karabulut van de SP weten. „Onze militairen hebben recht op een werkende en veilige Defensie die leert van haar fouten. Stop met al die missies en EU-legertje spelen”, twitterde Gabriëlle Popken van de PVV.