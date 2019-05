Enkelband defect, drager buiten beeld justitie

De elektronische enkelband die sommige verdachten en veroordeelden dragen heeft donderdag dienst geweigerd. Daardoor was voor justitie niet duidelijk waar zij uithingen. De storing is inmiddels verholpen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Door de storing konden waarschijnlijk honderden verdachten en veroordeelden die thuis moeten blijven of bepaalde plaatsen moeten mijden enige tijd gaan en staan waar ze wilden. Precieze aantallen wil het ministerie niet noemen, maar in 2017 waren er elke dag gemiddeld zo’n zevenhonderd enkelbanddragers.

Enkele enkelbanddragers zijn bij het opmerken van de storing „preventief ingesloten”, meldt het ministerie. Alle dragers zijn inmiddels weer in beeld van de meldkamer die hen in de gaten houdt en het systeem werkt weer. Maar het is nog niet „100 procent stabiel”. Daaraan „wordt hard gewerkt”.

Slachtoffers van delinquenten die nu een enkelband is aangemeten en hun eventuele nabestaanden worden door justitie „zo snel mogelijk geïnformeerd” over de uitval van het systeem. Elektronische enkelbanden worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat daders slachtoffers of nabestaanden niet meer kunnen opzoeken.