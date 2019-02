Energierekening ‘serieuze zorg’ voor kabinet

Dat de energierekening dit jaar harder stijgt dan verwacht, is een „serieuze zorg” voor het kabinet. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Of huishoudens op compensatie kunnen rekenen, is evenwel afhankelijk van nieuwe koopkrachtcijfers die volgende maand worden verwacht.

Het kabinet beloofde vorig jaar op Prinsjesdag dat bijna iedereen in Nederland in 2019 meer te besteden zou krijgen. Wiebes erkent dat bij de ramingen van inflatie en koopkracht oude cijfers zijn gebruikt over bijvoorbeeld het verbruik en de prijzen van stroom en gas. De tarieven in de markt zijn sterker gestegen dan verwacht. „We hadden ons minder stellig moeten uitlaten”, geeft hij toe.

Wat een en ander betekent voor de totale koopkracht, moet volgens Wiebes nog blijken. „Het leven bestaat uit meer dan alleen energie”, aldus de minister. Tot nu toe ziet het er volgens hem naar uit dat de prijsontwikkeling van andere goederen en diensten in elk geval een deel van de tegenvaller op de energierekening compenseert.