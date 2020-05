Eindsprint bij fiscus: recordaantal aangiftes op laatste dag

De Belastingdienst heeft op 30 april 347.000 aangiftes voor de inkomstenbelasting ontvangen. Niet eerder wachtten zoveel mensen met hun belastingaangifte tot de laatste dag.

Bij elkaar heeft de Belastingdienst tussen 1 maart en 1 mei ruim 9,3 miljoen aangiftes binnengekregen. Dat aantal is ondanks de bijzondere omstandigheden door de uitbraak van het nieuwe coronavirus „nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar”.

Bijna 3 miljoen mensen hebben uitstel gekregen tot 1 september. Dat waren er vorig jaar 2,7 miljoen. Wegens de coronacrisis had de fiscus de voorlichtingscampagne aangepast en werd nadrukkelijker dan anders gewezen op de mogelijkheid om uitstel aan te vragen.

Veel mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte, kregen dit jaar automatisch uitstel. Door de coronamaatregelen kon de fiscus hen niet persoonlijk bijstaan. „Hopelijk is dit binnenkort weer mogelijk”, zegt Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren van de Belastingdienst.

Ruim 6 miljoen mensen deden al voor 1 april aangifte. Daarvan hebben er 1,3 miljoen inmiddels bericht gehad. De rest krijgt dat voor 1 juli. De Belastingdienst probeert ook degenen die na 1 april aangifte hebben gedaan, voor 1 juli bericht te sturen.

Vrijwel alle aangiftes kwamen digitaal binnen. Bijna een half miljoen mensen gebruikten de app. De Belastingtelefoon kreeg in maart en april zo’n 594.000 telefoontjes over de aangifte inkomstenbelasting. Via Twitter en Facebook werden circa 3000 vragen beantwoord.