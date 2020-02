Eigen telefoon en celsleutel voor gevangenen

Gedetineerden in Nederland krijgen een eigen vaste beveiligde telefoon in hun cel en een sleutel waarmee ze hun cel van buiten kunnen afsluiten. Met die maatregelen wil minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de werkdruk in de gevangenissen terugdringen en agressie onder de gedetineerden tegengaan.

In diverse gevangenissen zijn de afgelopen tijd tests gehouden, om te kijken hoe er iets aan de werkdruk en agressie kan worden gedaan. Dekker benadrukt dat de telefoon in principe hetzelfde werkt als de gedeelde telefoon buiten de cel waar gevangenen nu gebruik van kunnen maken. Bepaalde nummers zijn afgesloten, en er kan niet onbeperkt en op elk moment van de dag gebruik van worden gemaakt. Ook kunnen gesprekken worden opgenomen en teruggeluisterd.

Met de eigen sleutel kunnen gevangenen alleen hun cel van buiten afsluiten. Door deze maatregel kunnen gevangenen „hun persoonlijke eigendommen afschermen”, zonder dat daarvoor elke keer een medewerker moet worden opgetrommeld. „Het zelf kunnen afsluiten van de celdeur zorgt voor minder wantrouwen, beter gedrag van gedetineerden en een positievere sfeer op de afdeling”, voegt Dekker toe.