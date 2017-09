Eigen risico toch niet omhoog, zorgpremie wel

Na weer een dag vol gemor over de stijging van het eigen risico kwam eind van de middag het verlossende woord van de informateur zelf: het eigen risico in de zorg gaat komend jaar toch niet omhoog. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen nog snel de wet veranderen om dat mogelijk te maken, heeft informateur Gerrit Zalm de Tweede Kamer laten weten.

De Kamer had eerder op de dag gevraagd om duidelijkheid. In de aanloop naar de verkiezingen (in maart) was er geen enkele partij te porren voor een verhoging: ze pleitten voor verlaging of afschaffing. Toen dinsdag, op Prinsjesdag, bleek dat dat eigen risico wel degelijk stijgt (met 15 euro naar 400 euro per jaar), brak het rumoer los. Politieke partijen maar ook patiëntenorganisaties zien dat eigen risico als een boete op ziek zijn. Wie chronisch ziek is, is dat bedrag al vroeg in het jaar kwijt aan bijvoorbeeld medicijnen.

Uiteindelijk eindigde de middag met tevreden reacties op het Binnenhof, onder andere van SP, GroenLinks en PvdA. Wel kwam toen nog de mededeling van het ministerie van Volksgezondheid dat de zorgpremie in 2018 op jaarbasis nog eens met 10 euro omhoog gaat. Dat is om het eigen risico volgend jaar gelijk te kunnen houden. Het ministerie schatte eerder al in dat de basispremie volgend jaar maandelijks met zo’n 6 euro zou stijgen. Daar komt nu dus op maandelijks iets minder dan een euro bovenop.

Nu VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verhoging willen voorkomen, is wel haast geboden. Ze moeten voor 1 oktober de wet wijzigen, zodat zorgverzekeraars de veranderingen kunnen verwerken in hun premies.