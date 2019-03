Eerste medailles voor agenten in april

Op 14 april worden de eerste medailles voor heldhaftige agenten uitgereikt. Het gaat om een erkenning voor die politiemensen die zich, soms met gevaar voor eigen leven, op een bijzondere manier hebben ingezet voor de veiligheid.

Het idee voor het speciale schouderklopje kwam van partij 50PLUS en kreeg brede steun in de Tweede Kamer. „Voor agenten is een blijk van waardering belangrijk. Een medaille, zoals we die bij de krijgsmacht kennen, is daarvoor een mooie manier”, aldus 50PLUS-voorman Henk Krol. Veel landen hebben al lang een dergelijke decoratie voor bijzonder moedige agenten.

Het was de bedoeling dat de eerste uitreikingen deze woensdag zouden zijn, maar ze zijn over de provinciale verkiezingen heen getild, aldus Krol. Korpschefs bepalen wie de decoratie verdient, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.