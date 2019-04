Eerste Kamer wil zichzelf strenger controleren

De Eerste Kamer wil zichzelf strenger gaan controleren. Een commissie van senatoren adviseert een gemeenschappelijke gedragscode, waarbij sommige bestaande regels over integriteit worden aangescherpt.

De commissie ging aan de slag na een oproep eerder dit jaar uit de senaat zelf. Op dat moment was er ophef ontstaan over de zakelijke belangen van VVD-Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler.

De Kamerleden moeten voortaan nadrukkelijk de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Ook zouden er richtlijnen moeten komen voor de omgang met bijvoorbeeld lobbyisten.

Op dit moment staan in het reglement van orde van de Eerste Kamer al integriteitsregels. Senatoren zijn verplicht bijvoorbeeld hun nevenfuncties, bepaalde buitenlandse reizen en geschenken boven de 50 euro te melden. Maar andere zaken worden aan de fracties zelf overgelaten. Volgens de commissie is het wenselijk en mogelijk tot een „fractieoverstijgende” code te komen.

De voorgestelde gedragscode biedt een „beschermende werking” voor de reputatie van de senaat en zijn leden, aldus de voorzitter van de commissie, Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD). De code is daarnaast ook een „houvast” voor de leden van wie de naam in het geding is.