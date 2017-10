Eerste Kamer wil uitleg over dubbele ministers

De Eerste Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de voorgenomen benoemingen van meerdere ministers op hetzelfde ministerie. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) schrijft in een woensdag verschenen brief dat het strijdig is met de Grondwet om meer dan één iemand aan te stellen als hoofd van een ministerie. Ze wil daarom weten wie in de komende kabinetsperiode de baas wordt op de departementen.

Drie ministeries krijgen in het kabinet-Rutte III twee ministers: Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Staatsrechtelijk is van belang dat duidelijk is welke van de twee ministers op de drie genoemde ministeries belast wordt met de leiding van het ministerie”, aldus Broekers-Knol. „In dit verband is het eerste lid van artikel 44 Grondwet van belang dat als volgt luidt: Bij koninklijk besluit worden ministeries ingesteld. Zijn staan onder leiding van ministers.”

Broekers-Knol hoopt dat donderdag bij de officiële benoeming van de bewindslieden duidelijk wordt vastgelegd wie de leiding krijgt over de drie departementen.