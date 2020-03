Eerste Kamer twee weken dicht om coronavirus

De Eerste Kamer komt de komende twee weken niet bijeen. Die maatregel moet voorkomen dat het coronavirus om zich heen grijpt in de senaat, die veel leden op leeftijd telt. Ook zal er geen bezoek worden toegelaten en werkt personeel in principe thuis.

De Eerste Kamer heeft de komende twee weken geen heel dringende debatten op de agenda en kan zich uitstel veroorloven, laat voorzitter Jan Anthonie Bruijn weten. Hij houdt „samen met de fractievoorzitters in de gaten” of het nadien weer noodzakelijk en verantwoord is om bijeen te komen.

De senaat komt tot dit besluit nu het kabinet nieuwe maatregelen neemt om de opmars van het virus te stuiten, waaronder het opschorten van bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. Er zijn maar 75 senatoren, maar samen met hun medewerkers is die limiet al gauw overschreden, zegt Bruijn.

De Eerste Kamer vergadert in principe iedere dinsdag. Bij hoge uitzondering komen senatoren ook op maandagavond bijeen, maar daarvan was de komende twee weken sowieso geen sprake.

Bruijn en zijn medewerkers herinneren zich niet dat de Eerste Kamer ooit tot zo’n ingrijpende maatregel heeft moeten overgaan. De senaat lag voor het laatst stil tijdens de Tweede Wereldoorlog, denken zij.

De Eerste Kamervoorzitter benadrukt dat hij de leden op ieder moment alsnog kan bijeenroepen als dat nodig is.