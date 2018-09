Eerste Kamer onderzoekt integriteitsregels

De Eerste Kamer gaat haar eigen integriteitsregels tegen het licht houden. De woordvoerder van de senaat bevestigt berichtgeving hierover in dagblad Trouw. Eerder deze week ontstond ophef over de zakelijke belangen van VVD-senator Anne-Wil Duthler.

De fracties gaan hun eigen regels op gebied van integriteit nog eens onder de loep nemen. Daarnaast gaat de griffie een inventarisatie maken van de huidige Kamerregels op dat vlak. Dit zal dan uitmonden in een speciale bijeenkomst in oktober of november waar de kwestie wordt besproken.

Onderzoeksplatform Follow the Money meldde dat Duthler in juli 2014 stemde over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Duthler ontkent haar rol als senator te hebben ingezet voor zakelijke belangen. Ook zou ze geen persoonlijke, inhoudelijke bemoeienis met de opdracht hebben gehad.

Naar aanleiding van deze zaak hebben een aantal fractievoorzitters (van onder anderen GroenLinks en SP) dinsdag aangedrongen integriteit nog eens op de agenda te zetten omdat het imago van de hele Eerste Kamer volgens hen door dit soort kwesties wordt geraakt. Daar stemden uiteindelijk alle partijen mee in.

In het reglement van orde staat dat senatoren hun nevenfuncties, reizen buiten officiële delegaties en geschenken boven de 50 euro moeten melden. Er zal nu worden gekeken hoe hiermee wordt omgegaan en of ze moeten worden aangepast, aldus de woordvoerder. Daarnaast gaan de fracties hun eigen gedragsregels nog eens bezien.