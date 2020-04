Eerste Kamer dinsdag bijeen om coronapakket te behandelen

De Eerste Kamer komt dinsdag 7 april weer bijeen, maar wel in minimale samenstelling. De senatoren willen onder meer het noodpakket behandelen waarmee het kabinet de gevolgen van de coronacrisis wil bestrijden, laat een woordvoerder van de senaat weten.

Per fractie zal er maar één senator tegelijk aanwezig zijn, onder meer om 1,5 meter afstand te kunnen houden. De senaat was sinds half maart dicht in verband met het coronavirus. Verder worden er extra hygiënische maatregelen genomen en is er geen publiek toegestaan.

De spoedwetgeving om bedrijven en ondernemers te steunen en banen overeind te houden, kost het komende kwartaal 10 tot 20 miljard euro.

De Eerste Kamer was sinds half maart dicht in verband met de coronacrisis. „De gezondheid van onze leden en medewerkers staat nu in alles voorop”, zei voorzitter Jan Anthonie Bruijn vorige maand.