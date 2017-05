Eerste Kamer debatteert over Oekraïneverdrag

De Eerste Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte ruim een jaar na het referendum over het Oekraïneverdrag. Het verdrag staat of valt met steun van het CDA. Anders dan in de Tweede Kamer lijken een aantal christendemocratische senatoren wel voor het akkoord te willen stemmen.

Tijdens een raadgevend referendum in april vorig jaar verwierp een meerderheid (61 procent) het zogeheten associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Iets meer dan 32 procent van de kiezers bracht zijn stem uit. Daarmee werd de opkomstdrempel van 30 procent net gehaald.

Het kabinet besloot de overeenkomst, met een bijlage die de bezwaren van de nee-stemmers zou moeten wegnemen, opnieuw aan Tweede en Eerste Kamer voor te leggen. Pas eind vorig jaar lukte het Rutte voor de bijlage steun te krijgen van de andere EU-lidstaten.

De Tweede Kamer ging inmiddels al ruim akkoord. Dinsdag wordt nog niet direct door de Eerste Kamer over het associatieverdrag gestemd. Dat gebeurt een week later.