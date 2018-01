Eerste Kamer buigt zich over donorwet

Het wordt dinsdag het moment van de waarheid voor de voorgestelde donorwet van Kamerlid Pia Dijkstra (D66). De senaat behandelt het omstreden voorstel om het donorsysteem zo te veranderen dat mensen standaard orgaandonor zijn, tenzij ze daartegen bezwaar maken. In de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel vorig jaar met slechts één stem verschil aangenomen.

Dijkstra staat voor een lastige opgave. Veel fracties in de senaat hebben nog vragen over het voorstel. Omdat het om zo’n gevoelig onderwerp gaat lieten de fracties in de Tweede Kamer hun leden vorig jaar al vrij stemmen, ieder parlementslid maakte zijn eigen overweging.

Voorstanders hopen dat er met het nieuwe systeem meer donororganen beschikbaar komen en minder patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Tegenstanders vinden onder meer dat de overheid te ver gaat door op deze manier aanspraak te maken op iemands lichaam na overlijden.

Overigens scheelde het niets of het wetsvoorstel had de senaat niet eens gehaald. Bij de stemming in september ontbrak Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Hij had tegen willen stemmen, wat het einde had betekend voor het wetsvoorstel. Hij kwam echter te laat.

De senaat stemt volgende week over het wetsvoorstel.